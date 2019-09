20 euro weggeven aan een vreemde: 'Geven maakt gelukkig'

Geven maakt gelukkig, weet geluksexpert Merijn Ruis. Daarom is hij een nieuw initiatief gestart, met een simpel 20 euro biljet. Hij geeft het aan een vreemde, in de hoop dat zij iemand anders (en zichzelf) er blij mee maken.

Het begon met een bericht op LinkedIn. Daarin schreef Ruis dat hij 20 euro aan een vreemde zou geven, met daarbij een boodschap. De ontvanger heeft twee opties, staat op het briefje. Je kunt jezelf trakteren, op een lunch of bezoek aan de bios, maar je kunt ook een ander gelukkig maken door het geld door te geven. Welke optie de ontvanger koos? „Dat weet ik niet, het is geheel vrijblijvend. Ik wilde niemand onder druk zetten om aan mij te vertellen wat ze hebben gedaan, het gaat om mensen gelukkig maken”, zegt Ruis.

Geven maakt gelukkig

„Ik ben heel erg bezig met geluk, ik heb de wetenschap van een gelukkig leven bestudeerd. En geven maakt gelukkig, dat merkte ik ook toen ik het geld weggaf. Op deze manier maak ik dan iemand anders ook blij.” Ruis geeft vaker geld weg aan anderen, maar bedacht zich dat dat op een leukere of originelere manier moest kunnen. Dus schreef hij het briefje en begon de weggeef-actie, waar veel mensen nu aan mee doen.

„Na mijn post gaat het helemaal los, andere mensen zijn nu ook briefjes aan het maken. Daarmee heb ik twee doelen bereikt: andere mensen gelukkig maken en ervoor zorgen dat mensen meer aan elkaar geven.”

Maar het geld weggeven ging niet meteen van een leien dakje. „De eerste persoon aan wie ik het gaf, gaf het weer terug”, vertelt Ruis lachend. „Ze opende het meteen, las het, en werd er zichtbaar blij van. Toen zei ze: ik ga je een grote knuffel geven. Daarna kreeg ik de envelop weer terug. Maar mijn doel was bereikt: ze werd er blij van.”

De tweede persoon aan wie Ruis de envelop gaf, een docent, had geen tijd om de boodschap te lezen. „Hij zei dat hij moest lesgeven en dat hij het later zou lezen.” Wat er daarna gebeurde is dus onduidelijk, maar een ding is zeker: ten minste twee mensen werden er blij van.

Geluktips

„Als je gelukkiger wilt worden, zijn er een paar kleine dingen die een groot verschil maken”, vertelt de geluksexpert. „Maak bijvoorbeeld meteen je bed op als je opstaat, zo kom je in een flow van productiviteit. Het is iets heel kleins, maar je begint meteen goed.” Er zijn nog meer kleine dingen die je een stuk gelukkiger maken: opschrijven waar je dankbaar voor bent, of iemand bellen die je dierbaar is. „Daarnaast moet je je focussen op de goede dingen in het leven, ga eens sporten of ga de natuur in.”

Daarnaast vindt Ruis dat er meer verbinding moet komen tussen mensen. Een praatje maken op straat levert daar een grote bijdrage aan. „Mensen denken vaak dat anderen niet met ze willen praten, dat ze er niet op zitten te wachten. Maar dat denkt die andere persoon ook. Dus eigenlijk willen ze allebei praten, maar niemand durft. Als het dan uiteindelijk gebeurt vinden beide personen het vrijwel altijd leuk.”

Als laatste: doe dingen die je eng of spannend vindt. Ruis weet uit ervaring dat dat goed werkt. „Ik was aan het vloggen, en dat vond ik iets heel raars. Van dat rare gevoel wilde ik af, dus ben ik naar een vol terras gelopen, slaakte een kreet van geluk en liep weer weg. Bijna niemand reageerde. En worst case scenario lacht iemand, dan is die persoon ook weer gelukkig. Mensen zijn vaak bang, maar de realiteit is minder erg.”