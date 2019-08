Bijzondere vluchten luchtmacht voor tv-serie

In je onderbroek in de Amsterdamse metro. Gewoon, omdat het leuk is. Dat is de gedachte achter No Pants Subway Ride Amsterdam, in navolging van edities in New York, Londen en Berlijn. Zondag 15.00 uur is de start, bij metrohalte Vijzelgracht.

2002

Het project, bedoeld om medepassagiers te verrassen en op te vrolijken, begon in 2002 in New York. Het was een idee van de humoristische improvisatiegroep Improv Everywhere, die met allerlei onverwachte voorstellingen opduikt op openbare plekken. Zoals een butler in kostuum in het herentoilet van een McDonald's, balletvoorstellingen op straat, een marathon in liften en pizzabakkers die uitdelen in de trein.