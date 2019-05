95-jarige kleermaker nog dagelijks aan het werk

Werken tot je 67e met een beroep waarbij je je handen moet gebruiken: het wordt in Nederland door velen gezien als een schande. De 95-jarige Elwyn Hughes zou het daarentegen totaal niet erg vinden: de misschien wel oudst werkende man van het Verenigd Koninkrijk is nog iedere dag actief als kleermaker, sinds hij tachtig jaar geleden voor het eerst naald en draad in handen had.

Metro UK interviewde de harde werker, die nog dagelijks uren aan het werk is om jassen, rokjes en nog veel meer te maken voor familie, vrienden en andere ouderen.

Kamer vol met naaispullen

Dat hij sinds vijf jaar in een verzorgingstehuis zit, houdt hem absoluut niet tegen. Sterker nog: zijn hele kamer staat vol met naaimachines, stoffen en ander materiaal dat hij gebruikt om door te gaan met kleding maken.

Ooit dacht hij dat hij zijn familie zou opvolgen en in de mijnen zou gaan werken. Hij voelde echter een sterke aantrekkingskracht tot een kledingfabriek die dichtbij was en begon hij een eigen kleermakerij, ondanks dat het ervoor zorgde dat de jongens van zijn leeftijd hem een 'mietje' noemden. Vier jaar nadien, middenin de Tweede Wereldoorlog in 1942 werd de toen 18-jarige Hughes opgeroepen om in het leger te dienen als machineschutter.

Al snel ontdekten de officieren echter dat hun kleine man een vakman was op het gebied van kleermakerij: Hughes werd door heel Groot-Brittannië gestuurd met zijn naaikit om strepen op de uniformen van de soldaten te naaien.

Met 80 met pensioen

Aan het einde van de oorlog keerde hij terug naar huis en trouwde hij met zijn vrouw Barbara, met wie hij drie zoons kreeg voordat zij in 1993 stierf. Hughes werkte een groot deel van zijn leven als kleermaker voor Burberry en hij werkte ook nog een tijd met herenpakken, voordat hij op 80-jarige leeftijd met pensioen ging. Maar dat pensioen stopte hem niet als het gaat om kleermaken: ook nu is hij dus nog dagelijks aan het werk.

„Ik ben blij dat ik besloot de kleermakerij in te gaan", vertelt hij. „Op een gegeven moment kon ik een bar in lopen, naar iedere man kijken en meerdere keren zeggen: 'Ik heb dat pak gemaakt'. We waren de bestgeklede mannen in Leeds. Het was een geweldige carrière en het is een vak dat ik nog iedere dag met veel liefde uitoefen."

„Het werken als kleermaker houdt me actief en bezig; het geeft me een focus en zorgt voor uitdagingen, iedere dag in mijn leven", vertelt hij verder. „Veel mensen van mijn leeftijd zitten alleen maar de hele dag televisie te kijken, maar zo ben ik niet. Je moet je brein bezig houden, anders ga je er aan onderdoor."