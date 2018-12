Obama hopt als kerstman langs in kinderziekenhuis

Hoe je de patiëntjes van een kinderziekenhuis tóch een zo memorabel mogelijke kerst bezorgt? Nou, door een topper van een kerstman langs te laten komen, bijvoorbeeld. En laten we wel wezen: Barack Obama is daar wel een héle goede kandidaat voor.

Ho, ho, ho

De voormalig president van Amerika bezocht woensdag het kinderziekenhuis Children's National Health System in Washington, bij wijze van een verrassing. Obama kwam in vol ornaat: zowel aan de kerstmuts als -natuurlijk- een zak met cadeautjes was gedacht. Volgens The Guardian werden de kinderen zelfs met een toepasselijke 'ho, ho, ho' begroet. We hadden niet anders verwacht.

De échte kerstgedachte

Obama maakte ook praatjes met de ouders en nam een video op voor de patiëntjes die niet bij het bezoek aanwezig konden zijn. De ex-president benadrukte daarnaast nog eens hoe belangrijk het werk van verpleegkundigen, dokters en de andere werknemers is. Het feit dat er naar de kinderen geluisterd wordt en hun handen vast worden gehouden waar dat nodig is, is een 'fantastische herinnering aan waar de kerstgedachte eigenlijk over zou moeten gaan.' En zo is het!