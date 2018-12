Meisje (7) gelooft nog in Kerstman na belletje Trump

Hoe een telefoongesprekje met de president van Amerika bijna je vertrouwen in de Kerstman kan wegnemen: het leek er even op toen de 7-jarige Collman Lloyd met Donald Trump aan de telefoon hing op kerstavond.

Het telefoongesprekje dat Collman met Trump had ging viral, omdat Trump openlijk zijn twijfels uitte over het bestaan van de Kerstman toen hij Collman aan de telefoon had.

Geloof je nog in de Kerstman?

Op kerstavond namen Trump en zijn vrouw belletjes aan van kinderen, terwijl ze er warmpjes bij zaten onder twee gigantische kerstbomen. Toen Trump Collman aan de lijn kreeg, vroeg de president aan het meisje wat ze ging doen met de kerst. ,,Ik denk dat we koekjes gaan maken en verder gewoon wat met vrienden gaan doen", antwoordde het meisje.

Trump vroeg daarop of Collman nog steeds in de Kerstman geloofde, waarop Collman een bevestigend antwoord gaf. ,,Wanneer je zeven jaar oud bent, is dat marginaal toch?" vroeg Trump haar.

Collman antwoordde het gesprek met: ,,Ja meneer", maar gaf later toe dat ze geen idee had wat het woord marginaal betekent. Het telefoongesprek ging viral, omdat sommige mensen vonden dat Trump over de schreef was gegaan door een jong meisje aan het bestaan van de Kerstman te laten twijfelen.

Koekjes weg, cadeautje terug

Maar het kan Collman niet tegenhouden: Aan de BBC vertelde het meisje op Tweede Kerstdag dat ze nog altijd in de Kerstman gelooft. Ze had immers na haar gesprek met Trump biscuitjes en chocolademelk achtergelaten voor de Kerstman en dat was de volgende dag weg. Daarvoor in de plaats lag er een ingepakt cadeau met Collman's naam onder de kerstboom.

Collman's ouders hebben laten weten dat ze het niet erg vonden hoe Trump hun dochter had aangesproken. Ze vinden dat de commotie rondom het gesprek overdreven is. ,,Het is gek dat het zo'n enorm ding is geworden", zegt Collman's vader Donald J. Lloyd tegen Buzzfeed. ,,Het is kerstmis. Ik zou graag de politiek buiten de kerst houden. Het stoorde ons niet. Ik praat graag met mijn kinderen zoals ik ook tegen volwassenen praat."