Je kunt een 'kontkussen' kopen voor eenzame nachten

Veel mensen kennen het wel: een partner waarmee je het bed deelt grijpt geregeld naar één van je lichaamsdelen middenin de nacht in hun vierde droom. Waarom? Dat weten we niet, maar voor de single mensen onder ons is het wellicht best moeilijk dat zij nooit eens een borst, rug of bil hebben om tegenaan te kruipen.

Lekkere stevige kont

Daar komt binnenkort wellicht verandering in, want in Amerika heeft een briljante uitvinder een nieuw soort kussen uitgevonden: de Buttress Pillow. Je raadt het al: een kussen dat precies zo voelt als een lekkere, stevige, menselijke kont. Het is een ergonomisch kussen dat het afgelopen jaar een enorme kickstart heeft gehad en onwijs populair is bij de single mannen, als we de uitvinders mogen geloven.

In het filmpje op hun website vertellen de ontwikkelaars van de Buttress Pillow dat 'mannen al sinds de prehistorie naar de kont verlangen.' ,,Zo rond, zo zacht, zo bootylicious. De missie van de mens uit de prehistorie was altijd om die kont te claimen. Toch neemt dat behoorlijk wat tijd in beslag - goedgeformuleerde Whatsappjes en avonden Netflix - en zo gaat de eeuwige struggle maar door... Tot vandaag!"

Zonder onderhoud en scheetjes

,,We introduceren u de Buttress Pillow. Wetenschappers creëerden een kont waar geen duur onderhoud, onbegrijpelijke stemmingswisselingen of scheetjes aan vastzitten."

Natuurlijk moeten we de Buttress Pillow een beetje met een korreltje zout nemen. En wie zegt dat het kontkussen alleen leuk is voor mannen? Het kussen is verkrijgbaar in drie kleuren en is volgens de site 100 procent biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk en ethisch gemaakt. De kosten? 'Slechts' 69 dollar. Maar dan heb je ook wat.