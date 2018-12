Google komt met briljante Home Alone-kerstreclame

Kerstmis is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met Home Alone. En daar is Google dit jaar handig op ingehaakt. Speciaal voor de feestdagen hebben zij namelijk een reclame uitgebracht met in de hoofdrol Macaulay Culkin, die in zijn kinderjaren de hoofdrol in Home Alone en Home Alone 2 vertolkte. Eén significant verschil: Culkin is inmiddels 38 jaar oud.

De reclame bevat een aantal klassieke scènes uit de hitfilm uit de jaren '90, met een hip sausje vol Google-producten eroverheen gegoten. Leuk? Oordeel zelf! En kijk voor de gein ook nog de behind-the-scenes video die Google tevens online geplaatst heeft.