Boef geeft honderden cadeaus weg aan asielzoekers

Waar velen Boef vooral kennen vanwege zijn muziek, is ook bekend dat hij heel veel over heeft voor zijn fans. Zo neemt hij regelmatig fans mee uit shoppen of brengt hij een bezoekjes aan de mensen thuis. En ook met de feestdagen bleek de rapper behoorlijk in de stemming om iets goeds te doen.

De rapper gaf namelijk een enorm bedrag uit bij een speelgoedwinkel en parfumerie, om in totaal maar liefst 263 cadeaus te kopen. Met die pakjes ging hij samen met enkele van zijn beste vrienden op pakjesavond naar een asielzoekerscentrum in Katwijk, waar hij de cadeautjes uitdeelde.

Busje vol pakjes

Het blijkt dat Boef ook binnen de muren van het AZC een veelbeluisterde artiest is, want de kinderen reageerden uitzinnig toen ze de rapper aan zagen komen rijden in zijn busje vol pakjes. Hij filmde de uitzinnige kinderen die achter het busje aan komen rennen om hem te volgen naar de parkeerplaats. Even later gaf Boef ook een optreden in het AZC. Een uitgebreid verslag van de avond was te zien in zijn Instagram Stories.

Naast zijn vrijgevigheid op Pakjesavond, blijkt Boef ook met de kerst al een mooie actie voor een van zijn fans in petto te hebben: hij geeft 1000 euro weg aan een fan die een 9+ scoort op een van zijn toetsen. "Zit je niet meer op school, motiveer dan je neefje, broertje, zusje of iemand anders en zorg dat diegene een 9+ haalt", aldus de rapper op Instagram.