Baby van 5,7 kilo gezond en wel op de wereld gezet

In de Australische stad Sydney is vorige week een jongen genaamd Parker geboren. Dat is op zich geen nieuws, ware het niet dat hij bij zijn geboorte al 5,7 kilo woog.

Elke geboorte doet pijn

De 28-jarige Nikki Bell was degene die beviel van deze grote baby, zonder verdoving. ,,Ik ben er zeker van dat alle geboortes pijn doen, of de baby nu 1,7 of 5,7 kilo weegt", zo redeneerde ze na afloop nuchter tegenover Mercury.

Wel is ze blij dat Parker niet nog langer in haar buik zat. ,,Mijn eerste kind kwam pas na 41 weken en drie dagen, en gelukkig was dat bij Parker niet het geval, want dan zou hij zes kilo gewogen hebben."

Ze hopen nu vooral dat hij een sterke en gezonde jongen blijft. ,,Misschien wordt hij rugbyspeler of roeier, daar zal hij zijn vader vooral heel blij mee maken."

Achtste kleinkind

Ook zijn grootouders zijn zeer trots op hun achtste kleinkind, dat blijkt wel uit dit Facebook-bericht.