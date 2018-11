3-jarige vertedert VS met Michelle Obama-kostuum

Het is dus Internationale Kattendag. Dit is de dag waarop de wereld de harige eigenzinnige beestjes viert. Een dag waarop je even een extra bakje eten neerzet voor je kat en je schaamteloos kattenfilmpjes mag kijken.

Wij vroegen onze lezers om foto's van hun poezenbeesten in te sturen. En dat hebben we geweten ook, want de inbox stroomde over. Onder onze lezers zitten blijkbaar heel wat kattenmensen. Alle foto's zullen we in onze 'katalogus' zetten.

Check hier onder de lezerskatten. We zullen de hele dag door kattenplaatjes uploaden. Want het zijn er zooooo veel. En langs deze weg willen we iedereen bedanken voor alle foto's. We konden helaas niet iedereen persoonlijk een kattebelletje sturen.