Jongen die niet op schoolfoto mocht, wordt H&M-model

Een 11-jarige autistische jongen uit Groot Brittannië die niet op de schoolfoto mocht vanwege zijn woedeaanvallen is professioneel model geworden. Alfie Aldridge is al geportretteerd voor advertentieposters van H&M, River Island en Land Rover.

Zijn nieuwe job bevalt uitstekend en hij krijgt zijn gedragsproblemen steeds beter onder controle. Dit is wel anders geweest: in het verleden werd hij uitgesloten van alle schoolactiviteiten zoals toneelstukken en schoolfoto's.

Speciaal onderwijs

Toen hij werd onderzocht door een specialist, bleek dat Alfie autisme had. Zijn vader Gary (50) had er veel moeite mee om hem er toe te motiveren om dingen te ondernemen met andere kinderen. Hij zag de toekomst daarnaast erg somber in. Dit veranderde toen een vriend van de familie vond dat Alfie een goed fotomodel zou zijn. Hij werd gescout door Zebedee Management, een modellenbureau dat gespecialiseerd is in werken met kinderen die een handicap hebben. En de rest is geschiedenis.

Zijn vader vertelt aan de Britse Metro dat hij erg trots is. „Ik hoop dat het verhaal van mijn zoon andere kinderen met een stoornis of handicap helpt in te zien dat ze je dromen niet in de weg staan. Sinds hij met zijn modellenwerk begon, is mijn zoon helemaal opgefleurd. Het lijkt een totaal andere jongen en hij lijkt geboren voor dit werk. Hij is veranderd van iemand die altijd boos was in iemand met zelfvertrouwen en klasse."

Alfie zelf is ook erg blij met zijn nieuwe bijbaan. In december zal hij zijn debuut maken op de catwalk zijn. De toekomst ziet hij hoopvol in. Hij wil een topmodel worden en beroemd worden. Zijn woedeproblemen zijn inmiddels verleden tijd. En hoewel hij het nog steeds moeilijk vindt om contact te maken met andere kinderen, gaat ook dit steeds een beetje beter.