Toerist brengt goedgevulde portemonnee netjes terug

Van dit soort nieuwtjes worden we blij: een man die zijn portemonnee was verloren bij een tramhalte bij Amsterdam Centraal, heeft –dankzij een eerlijke toerist- zijn persoonlijke bezittingen weer terug. En dat is in dit geval bést aangenaam: er zat namelijk een smak geld in ‘verstopt’.

Flinke buit

Niet heel vaak dragen we nog veel contant geld op zak: het gebruiken van een pinpas kan in die zin toch een stuk ‘veiliger’ voelen. De toerist die de portemonnee vond zal dus wel even opgekeken hebben: in dit exemplaar zat namelijk zo’n duizend euro. Aan contant geld, ja.

Dankbaar

De toerist heeft de portemonnee ingeleverd bij het politiebureau op het Centraal Station. Er werd toen al bij vermeld dat er toch wel ‘heel veel geld in zat’, schrijft de politie op Facebook. Via de ID-kaart heeft de politie het telefoonnummer van de eigenaar kunnen opsporen. Of-ie blij was met de vondst? Dat mag natuurlijk voor zich spreken!