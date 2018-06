'Lost Voice Guy' wint talentenjacht

Tja, wat doe je als je een geweldig gevoel voor humor hebt, maar geen stem? Een moeilijke combinatie, maar 'Lost Voice Guy' heeft het antwoord gevonden. Je doet gewoon mee aan Britain's Got Talent en wint.

Hersenverlamming

Lee Ridley, zoals Lost Voice Guy eigenlijk heet, kan al zijn hele leven niet praten door een hersenverlamming. Hij laat zich hier echter niet door tegenhouden en werkt als comedian. Hij loopt trouwens ook mank, maar dat is volgens hem niet erg want „het is niet besmettelijk".

Met een shirt met de tekst 'Ik was al gehandicapt voor het populair was' doet Ridley auditie voor Britain's Got Talent. Hoe, vraag je je af? Met een klein computertje, dat Stephen Hawking ook had. Het apparaatje is - naast dat hij het ook echt nodig heeft om te praten - onderdeel van zijn ludieke act.

Finale

Zondagavond was de finale van Britain's Got Talent en werd bekend dat Ridley het programma gewonnen had.