Collin Martin als eerste voetballer VS uit de kast

Een 92-jarige bejaarde vrouw die afgelopen weekend viel in haar woning in een zorginstelling in Amsterdam, is gered door twee politieagenten. „Dit zijn de meldingen die je nacht doen veranderen", schrijft de politieagente over de reddingsactie op de Facebookpagina van Politie Amsterdam.

Rond 01.30 uur kregen de agenten een melding. „Of we naar een adres willen gaan waar een vrouw aan het schreeuwen is", schrijft de agente. „Omdat het pand een zorginstelling is, houden we alle scenario's open. De meldster vangt ons op de locatie op, zodat zij kan aanwijzen waar zij het geschreeuw vandaan hoort komen."

'Kostbare minuten'