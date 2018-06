5 redenen waarom Disneylandmedewerkers de beste zijn

,,Het is leuk je te ontmoeten. Ik houd van je,’’ gebaart Minnie Mouse in Amerikaanse Gebarentaal aan de jonge Phoenix. Zodra het jongetje doorheeft dat de Disneylandfiguren gebaren voor hem, gaat hij vol in voor een knuffel. Iets wat Phoenix niet zo snel doet. Metro heeft vijf redenen waarom Disneyland-werkers de beste zijn.

Peter Pan

Smartphones zijn niet meer weg te denken in ons leven. Peter Pan komt juist uit een heel ander tijdperk. Hoe deze medewerker/Peter Pan reageert op een telefoon is geniaal. Een bezoeker vraagt of Peter hallo kan zeggen tegen zijn vrienden. „Ja hoor, waar zijn ze,’’ vraagt Peter. Als de bezoeker uitlegt dat ze „in de camera” zitten, zien we een heel verbaasde Peter. „Hoe heb je ze daarin gekregen?!’’

Anna

De reactie van Anna van Frozen wanneer ze een fan in het publiek ziet die hetzelfde aanheeft als zij. Geweldig toch?!

Donald Duck

Je zou denken dat het niet schattiger kan dan wanneer je Donald Duck ziet. Wacht maar tot je hem heel gelukkig ziet zijn wanneer hij een eendenfamilie tegenkomt. Hier smelt je hart toch van?

Mickey Mouse

Wat is beter dan een ijsje eten in Disneyland Parijs? Wanneer je extra aandacht krijgt van Mickey Mouse omdat hij je hoofd dept met een koud doekje. Een bezoeker naar het magische paradijs kreeg opeens een lage bloedsuikerspiegel. Haar familie was niet in de buurt, dus ging ze zelf een ijsje kopen. Toen viel ze opeens flauw en werd wakker op een bankje met chocoladesaus over haar armen en Mickey die voor haar zorgde. „Dit is zeker een magische plek”, aldus de bezoeker.

Gaston

Zat jij vroeger ook verstopt met je neus in de boeken? Dan vond je het zeker leuk om te zien dat Belle precies zo is. Zij was nooit te zien zonder boek in haar dorp. Gaston, die zo graag met haar wilde trouwen, vond dat maar niets. Vrouwen hoorden niet te lezen en te denken voor zichzelf. Maar dan heb je een klein meisje voor je staan die Belle idealiseert. Wat doe je dan als Gaston? Blijf in karakter én stimuleer haar indirect. Dit deed de medewerker door te zeggen: „Al snel zal je je eigen ideeën krijgen en nadenken … Net als Belle!” Op deze manier wist Gaston in karakter te blijven en haar te stimuleren door erop te wijzen dat haar idool precies zoals zij is. You go, Gaston!