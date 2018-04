Brabantse oma borduurt gaykoppels voor kleinkinderen

Superschattige beelden vanuit Vaticaanstad. Een familie uit Ohio beleefde de dag van hun leven dankzij Paus Franciscus, die de jonge Peter Lombardi (12) in zijn pausmobiel liet meerijden en een pauselijke kus gaf.

Peter is niet zomaar een jongen: hij heeft het downsyndroom en er werd in april 2015 acute lymfoblastische leukemie bij hem geconstateerd. Peter en zijn vrome, christelijke gezin wilden destijds ontzettend graag de paus ontmoeten, die in september in Philadelphia was. Peter was toen onderging toen echter chemotherapie.

Vanuit de ziekenhuiskamer

De familie bekeek het pauselijk bezoek afgelopen najaar vanuit de ziekenhuiskamer van Peter, toen er iemand van de Make A-Wish foundation kwam om Peter te vragen waar hij van droomde.

,,Ik wil dat de man in de witte outfit mij een kust komt brengen, zoals hij al die kinderen kust", gaf Peter als antwoord. ,,Zijn wens was dus om een pauselijke kus te krijgen", aldus de moeder van Peter, Brenda Lombardi tegen CNN.

Make-A-Wish zei de wens niet te kunnen inwilligen. In plaats daarvan zou Peter in 2019 zijn tweede wens in vervulling gaan: een light saber gevecht met Darth Vader.

Toch naar Rome

Maar de familie nam het heft in eigen hand: omdat Peter sinds 2017 is genezen van kanker, boekten zijn ouders een vakantie voor hun gezin naar Rome. Op deze wijze wilden ze de genezing van hun zoon vieren en God bedanken.

Gedurende het tripje kreeg Peter de verrassing van zijn leven: op Palmzondag tilde een van de bewakers, die bij het gezin stond, de kleine Peter omhoog toen Paus Franciscus langskwam. Waarop hij hem kuste op zijn voorhoofd. De familie had dit te danken aan een gids die hen eerder wegwijs maakte door Rome, aan wie ze de grote droom van Peter vertelden. Hij kende de bewaker weer die Peter uiteindelijk optilde.

In de pausmobiel

Maar het hield niet op bij de kus: Peter mocht van de paus in de Pausmobiel zitten. En dat zorgde voor heerlijke beelden.

De kleine Peter was in ieder geval dolgelukkig met het hele voorval: volgens zijn moeder kon het jochie niet stoppen met vertellen hoe geweldig hij het vond.