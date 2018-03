Paus laat jongen met Down in pausmobiel rijden

Eigenlijk was het 1 maart al complimentjesdag, maar voor Sydney kwam een lading aan complimenten ruim een week later. En ook nog niet eens van bekenden, maar van een wildvreemde familie. Haar dag werd opgevrolijkt toen ze iemands mening nodig had over haar nieuwe jurk.

Eerlijk oordeel

Het was de bedoeling dat Sydney iemand een appje zou sturen om een eerlijke mening te krijgen over de jurk die ze aan het passen was. Per abuis gingen de foto's van Sydney in haar nieuwe jurk naar heel iemand anders. In plaats van het appje te negeren of te melden dat het een verkeerd nummer was, besloot de ontvanger zijn kinderen te vragen wat ze van de jurk vonden.

'Je ziet er beeldschoon uit'

,,Volgens mij is dit bericht voor iemand anders bedoeld. Mijn vrouw is niet thuis, dus ik kon haar niet om haar mening vragen", begon het antwoord van de ontvanger. ,,Maar de kinderen en ik vinden dat je er beeldschoon uitziet in deze jurk! Je moet 'm zeker nemen." Het bericht werd aangevuld met een foto van de kinderen die hun duim opsteken.

De vriendelijke man is Tony Wood, vader van drie kinderen.

