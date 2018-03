Deze baby kan weer zien dankzij crowdfunding

In Engeland werd in de afgelopen dagen huiverend gesproken over ‘The Beast from the East’: de ijzige temperaturen en bijbehorende sneeuwbuien zorgden voor veel oponthoud door het hele land.

En alhoewel vastzitten in het verkeer of voorzichtig glibberen over gladde trottoirs natuurlijk geen pretje is, lijkt het helemaal een ramp als je trouwdag gepland staat tijdens de storm. Jemma Swainston-Rainford en Steve Lucock lieten de grote dag toch maar doorgaan. Daar zijn we niet alleen voor hen blij mee, want de foto’s zijn oogverblindend.

Afzegging na afzegging

Aanstaande bruid Jemma maakte zich helemaal geen zorgen voor haar grote dag, totdat ze een dag van tevoren ineens allerlei vervelende telefoontjes kreeg. Eerst liet haar visagist het afweten omdat ze bang was dat ze door het weer niet op tijd zou zijn, daarna volgde afzegging na afzegging.

‘Ik dacht: zolang onze families er maar bij zijn, de locatie nog staat en de huwelijksvoltrekker aanwezig is, dan kunnen we tenminste wel trouwen’, vertelt Jemma aan Metro UK. ‘Er was niets dat me ervan zou weerhouden om met deze man in het huwelijksbootje te stappen!'

Een mindset waar sommige bridezillas nog een puntje aan kunnen zuigen. En natuurlijk kwam het ook allemaal goed: de make-upartiest was er, net als de kapper en de bloemist. Afgelopen woensdag trouwde het koppel.

Hakken versus regenlaarzen

Een tikkeltje fris was het wel, met die sneeuw. ‘Ik begon de dag op mijn bruidsschoenen’, vertelt Jemma. Gelukkig had haar aanstaande man een paar regenlaarzen meegenomen. Les één van het huwelijk: altijd even meedenken met je partner.

De white wedding werd vastgelegd door fotograaf Sean Elliot en de foto’s gaan inmiddels de wereld over. Hartstikke leuk, zo'n trouwerij in de zomer, maar dit heeft ook wat, nietwaar?

Zucht, wat een sprookje.

