Collega's werken 3000 uur extra voor vader ziek kind

Slechts één man op de wereld kon de kleine Miguel helpen. De baby werd geboren met een zeldzame oogafwijking waardoor hij niets kon zien. Een arts in Amerika kon hem helpen, maar om dat mogelijk te maken was wel veel geld nodig.

In het oogziekenhuis in Rotterdam kregen ouders Lieveke en Michael te horen dat hun Miguel de zeldzame oogaandoening sclerocornea had. En dat ook nog eens in de ernstigste vorm. Hij kon alleen licht en donker zien, schrijft Vrouw. Er bleek maar één persoon te zijn die hier iets aan kon doen: de Amerikaanse arts James Aquevella (86).

Crowdfunding

James heeft al honderden gevallen van sclerocornea behandeld in zijn lange loopbaan. Hij is echter wel een Amerikaanse arts, dus moest het gezinnetje naar de Verenigde Staten voor deze behandeling. Om de reis en operatie te kunnen bekostigen, startten Lieveke en Michael een crowdfundingsactie. Die actie leverde genoeg geld op om Miguel te genezen.

Lieveke vertelt dat Miguel in twee sessies aan zijn ogen werd geopereerd. Hierbij is het hoornvlies van het inmiddels zeven maanden oude jongetje verwijderd en vervangen door een kunststof hoornvlies. „De arts kwam al vrij snel uit de operatiekamer met het nieuws dat de operatie geslaagd was. Vanaf dat moment moesten we het wel tijd geven. Het oogje moest nog herstellen, maar dat ging ook heel goed."

Ontroerend

Al snel bleek de ingreep resultaat te hebben: „De eerste week merkten we al dat Miguel inderdaad wat kon zien. Voor de operatie lachte hij amper, maar die eerste keer dat ik door had dat hij echt lachte, was heel ontroerend; dé bevestiging dat hij iets kon zien!"

Miguel is nu weer thuis en het gaat heel goed met hem. Hij heeft nog wel de nodige nazorg. Iedere dag krijgt hij oogdruppels toegediend om infecties te voorkomen en elke drie maanden moet hij onder narcose om zijn ogen van de binnenkant te controleren. De controles zijn soms vervelend, het is niet fijn om een baby'tje zo vaak onder narcose te brengen, maar de ouders zijn blij dat doktoren Miguel zo goed in de gaten houden.

