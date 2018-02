Vrouw (26) met 'hipsterbaard' is gelukkiger dan ooit

Een werkdag begint voor de 21-jarige alleenstaande vader Trenton Lewis om vier uur 's ochtends. De Amerikaan woont 18 kilometer bij zijn werk in Arkansas vandaan. Dat is op zich niet zo'n probleem, maar wel lastig als je geen auto hebt.

Iedere ochtend liep Trenton vanaf zijn huis naar zijn werk bij UPS, achttien lange kilometers, zeven maanden lang. Natuurlijk was de situatie niet ideaal maar het was niet anders. Zijn benen deden pijn, hij moest extra vroeg opstaan maar deed het allemaal om zijn baan niet te verliezen. Zijn 14 maanden oude dochter Karmen is namelijk afhankelijk van haar hardwerkende vader. „Mijn trots is sterk" vertelde hij aan CNN. „Wat zij ook nodig heeft, ik ben de persoon die het haar moet geven."

Hij vertelde dan ook aan niemand in wat voor situatie hij zat, maar toen collega's van de jonge vader toch lucht kregen van het bijzondere verhaal besloten zij een hartverwarmende actie op touw te zetten. Doneer en geef Trenton een auto. Op 3 februari vroegen ze hem naar een korte meeting te komen. Loyaal als de man is, stond hij nietsvermoedend met al zijn collega's op de parkeerplaats.

Goede mensen

Een collega houdt een praatje, waarin hij duidelijk maakt dat je goede dingen overkomen als je met goede mensen omgaat. Uiteindelijk haalt hij de magische sleutels uit zijn zak en de verbazing is van Trentons gezicht af te lezen. „Ik was zo emotioneel, ik kreeg bijna een hartaanval" vertelt hij. Maar hoe wisten zijn collega's van zijn situatie? Dat is 'de schuld' van Patricia Bryant oftewel 'Mama Pat'.

Zij is binnen het bedrijf een soort moederfiguur dat voor iedereen zorgt en waar iedereen mee kan praten. „Ze was als een moeder voor me" zegt Trenton. „Zij werd verdrietig toen ze erachter kwam dat ik naar werk liep." Patricia en haar man startten stiekem de inzameling onder collega's. Het bedrag dat mensen over hadden was niet gering en binnen de kortste keren had het stel tweeduizend dollar bij elkaar. Hiermee konden ze een auto kopen.

Emotioneel

Het moment dat Trenton zijn auto te zien krijgt, werd live gestreamd op Facebook. De emotionele nieuwe eigenaar probeert niet te huilen. Zijn collega's maken daarop direct de grap dat de man nu natuurlijk gaat zitten huilen in de privacy van z'n nieuwe auto. Hij is ze ontzettend dankbaar. En het eerste ritje? Dat was met zijn dochtertje, ze gingen samen wat eten.

