Pinguïn in Londense dierentuin snapt niks van sneeuw

We zijn in Nederland niet de enigen in Europa die te kampen hebben met flinke kou. Ook Engeland moet het ontgelden. In Londen is inmiddels de sneeuw gearriveerd, dat zorgt voor een hoop verbaasde blikken. Vooral bij de pinguïns in de London Zoo.

Zelden sneeuw

Deze Humboldt-pinguïn kijkt nogal verbaasd naar de witte vlokken die uit de lucht dwarrelen. Je zou verwachten dat een pinguïn daar wel aan gewend is, maar deze Zuid-Amerikaanse pinguïn is helemaal niet gewend aan sneeuw. Het ras is vooral te vinden in Chili en Peru, waar ze in de bergachtige kustgebieden leven en schuilen in grotten en gaten. Sneeuw zien ze dus helemaal niet zo vaak.

Bubbelbad

Het personeel van de dierentuin is al een tijdje bezig om alles winterklaar te maken. Ook Londen heeft te maken met extreme temperaturen die waarschijnlijk de hele week duren. Een woordvoerder van de dierentuin zegt tegen Metro UK: „Alle dieren hebben toegang tot hun binnen-, én buitenverblijf. Onze verzorgers leggen tijdens deze kou extra materiaal neer waarmee de dieren zichzelf warm kunnen houden."

Ze worden flink in de watten gelegd: „Sommige dieren hebben verwarmde stenen in hun weide waar ze op kunnen slapen. Onze nijlpaarden hebben zelfs hun eigen 'bubbelbad'!" Voor de dieren in de dierentuin wordt dus in elk geval goed gezorgd tijdens het Siberisch front.