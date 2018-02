Het allereerste sterrendiner voor hulphonden

Een man in Duitsland heeft dankzij de goedheid van zijn collega’s de kans gekregen zijn zieke zoon bij te staan. Zijn collega’s gaven verlofuren weg, zodat Jens Rösener 116 extra vakantiedagen tot zijn beschikking kreeg. Dat is nog eens collegiaal!

Overuren inzamelen

Het was de chef van Rösener die het initiatief nam voor de actie. Medewerkers van het bedrijf MTS Systems in Berlijn verzamelden samen 930 overuren. Daarmee kon Rösener extra dagen opnemen, zodat hij bij zijn zieke zoon kon zijn. De 19-jarige zoon van Rösener heeft een zwak hart. Nadat hij was ingestort, kwam hij in een kliniek in Heidelberg terecht, zo weet Bild.

Heidelberg ligt niet bepaald om de hoek bij Berlijn. Met de auto doe je er een slordige 6,5 uur over om de afstand tussen de twee steden te overbruggen. Daarom nam Rösener zoveel mogelijk vakantiedagen op en ging hij op een camping in de buurt van de kliniek zitten. De situatie van zijn zoon verslechterde. Terwijl de tiener in afwachting was van een donorhart, was Rösener door zijn vakantiedagen heen. Met zijn chef overlegde hij over onbetaald verlof, maar zijn baas had een beter plan.

116 arbeidsdagen

De chef vroeg werknemers van het bedrijf in de Duitse hoofdstad om hun collega te ondersteunen. Als zij overuren zouden maken, kon Rösener extra dagen vrij krijgen. Dat werkte: 110 collega’s gaven hun overuren op zodat Rösener extra dagen betaald verlof kon krijgen. In totaal leverde de inzamelingsactie 930 overuren op, wat neerkomt op 116 arbeidsdagen.

Eind goed, al goed. Met de zoon van Rösener gaat het inmiddels beter, hij kan inmiddels weer naar school. Rösner zelf is ook weer aan het werk. De 116 dagen heeft hij nog niet opgemaakt, maar hij is van plan die alsnog op te nemen wanneer er een donorhart is gevonden.

