Twee panters geboren op nieuwjaarsnacht

Een vrachtwagenchauffeur in het Engelse Northampton moest vorige week een flinke noodstop maken op de snelweg. Rond een uur of een 's nachts zag hij een kind langs de rijbaan lopen, waar geen vangrail langs stond. De kleuter van tussen de twee en drie jaar oud liep alleen met een paar schoenen in de hand langs de weg in de vrieskou.

Simon Buzdygan-Neal reed 's avonds laat over de weg toen hij iets aan de rand van de weg zag bewegen. In eerste instantie kon hij niet zien wat het is, vertelt hij aan Daily Mail. ,,Pas toen ik dichterbij kwam, realiseerde ik wat het was. Ik dacht bij mezelf: oh God, dat is een kind." De 35-jarige man, die zelf in september vader werd van een zoon, zag geen volwassenen in de buurt.