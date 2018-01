Inbreker brengt buit terug: Waren minutenlang stil

Bij een inbraak kun je van alles kwijt zijn, maar één ding weet je eigenlijk altijd wel zeker: wat gestolen is, dat ben je kwijt. Een inbreker in Culemborg bewijst echter het tegendeel.

Colette Edelenbosch deelde namelijk drie weken geleden op Facebook een bericht over een hangertje dat door een inbreker gestolen was. Destijds schreef Edelenbosch: „Het is jammer dat je nét dat ene hangertje meenam dat me dierbaar is. Duurdere spullen, andere sierraden had ik niet zo erg gevonden. Maar dit hangertje is nog van mijn overgrootmoeder geweest. Het verbindt me met de vrouwen vóór mij die niet meer leven. ik zou het op prijs stellen als je het terug zou bezorgen. Gewoon in een envelopje."

Schuldgevoel

Dat lijkt misschien weinig kans van slagen te hebben, maar het bericht werd massaal gedeeld en de inbreker in kwestie lijkt het gezien te hebben en toch een schuldgevoel over te hebben gehouden aan de gemaakte buit. Hij besloot namelijk op woensdagavond het hangertje terug te bezorgen.

Edelenbosch vertelt wederom op Facebook: „Gisteravond laat viel er een klein envelopje door de brievenbus. Zelf geknutseld van een kerstkaart. Met daarin... Ongelooflijk! ... Het hangertje dat drie weken geleden bij een inbraak meegenomen was."

„Ik voel me ontroerd, geraakt", gaat ze verder. „Dat jij de moed had je te laten raken en terug te komen. Het risico nam dat ik je zou zien.

We waren minutenlang stil toen ik het uitpakte. Ik wens iedereen een 2018 vol liefde, compassie en een open mind! Blijf in wonderen geloven."