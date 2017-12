Vrachtwagenchauffeur redt kleuter van drukke weg

Een vrachtwagenchauffeur in het Engelse Northampton moest vorige week een flinke noodstop maken op de snelweg. Rond een uur of een 's nachts zag hij een kind langs de rijbaan lopen, waar geen vangrail langs stond. De kleuter van tussen de twee en drie jaar oud liep alleen met een paar schoenen in de hand langs de weg in de vrieskou.

Simon Buzdygan-Neal reed 's avonds laat over de weg toen hij iets aan de rand van de weg zag bewegen. In eerste instantie kon hij niet zien wat het is, vertelt hij aan Daily Mail. ,,Pas toen ik dichterbij kwam, realiseerde ik wat het was. Ik dacht bij mezelf: oh God, dat is een kind." De 35-jarige man, die zelf in september vader werd van een zoon, zag geen volwassenen in de buurt.

Meteen op de rem

,,Ik trapte meteen op de rem en ben aan de kant gaan staan. Volgens mij maakte mijn vrachtwagen hem bang, want hij begon meteen weg te lopen richting de weg. Straks was hij voor mijn truck gaan lopen, dan had ik niet kunnen stoppen." Het geschrokken jochie leek niet eens op te kijken van een auto die langs hem heen raasde. ,,Ik heb hem moeten kalmeren tot de politie kwam."

Het jongetje kon nog niet echt praten, wat het voor Simon moeilijk maakte om te achterhalen waar hij woonde. ,,Hij huilde toen ik hem oppakte, hij was ijskoud", aldus de redder in nood. Toen de politie arriveerde, werd de jongen naar het politiebureau gebracht. Bij Simon zit de schrik er goed in. ,,Ik kan het nog niet helemaal bevatten. Je verwacht geen kind op de weg te zien."

Terug bij zijn ouders

Het jongetje is gelukkig weer terug bij zijn ouders, laat de politie van Northamtonshire weten. ,,We hebben op de deuren geklopt bij een aantal mensen in de buurt", vertelt een woordvoerder. ,,We hebben de familie gevonden en om kwart voor vijf 's ochtends werd het kind weer herenigd met zijn ouders." Autoriteiten onderzoeken nog of jeugdzorg betrokken is bij de familie.