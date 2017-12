Reddit bezorgt verloren Nintendo terug bij eigenaar

Het internet is een plek waar anoniem negatieve reacties achterlaten of zelfs anderen bedreigen veelvuldig gebeurt. Maar laten we vooral niet vergeten wat voor toffe dingen zich online ook afspelen. Of het nou een gezamenlijke actie is om een ander te helpen, of iemand zijn dure spullen terug te bezorgen. Het kan allemaal. Een Nintendo Switch-eigenaar was het internet dan ook erg dankbaar nadat hij zijn console was verloren.

Bericht op Reddit

Donderdagavond postte een Reddit-gebruiker in een Nintendo Switch-topic dat hij een Switch had gevonden. De gebruiker liet weten contact opgenomen te hebben met Nintendo en vroeg zich af wat de beste vervolgstap zou zijn.

Een uur en 15 minuten later kwam een andere gebruiker online. Hij maakte een post waarin hij zei dat hij zijn Nintendo Switch in de bus had laten liggen terwijl hij op weg was naar het vliegveld van Frankfurt. En ja, hoor. Het bleek om precies dezelfde Switch te gaan.

Op zoek naar de buschauffeur

Pizzamonster is de eigenaar van de console en probeerde in eerste instantie de buschauffeur van de betreffende bus te vinden. „Ik ben mijn Switch verloren op het vliegveld van Frankfurt (Duitsland)! Alsjeblieft, als jij de bestuurder van deze bus bent, ben ik je eeuwig dankbaar en kom ik chocola brengen", luidde het bericht.

Pizzamonster liet ook weten dat het waarschijnlijk niet zou lukken om de console terug te vinden. „Ik heb meerdere posts gezien van mensen die hun Switch zijn verloren, dus ik dacht, laat ik het proberen. Ik weet dat de kans 0.000001% is dat het werkt, maar ik doe het toch." Met 400.000 leden is de kans inderdaad vrij klein dat je de juiste persoon vindt.

Eerlijke vinder

De eerlijke vinder had de Switch inmiddels aan een Nintendo-minnende vriend gegeven, die onder de naam Itchybun op Reddit zit. In plaats van de Switch aan de beveiliging op het vliegveld te geven, besloot hij er zelf op te passen en contact op te nemen met Nintendo. En een oproepje op Reddit te plaatsen.

Ondertussen zijn de twee gekoppeld en heeft Pizzamonster zijn Switch bijna weer terug. „Ik heb contact met Itchybun en het lijkt erop dat ik mijn Switch heb gevonden. Hoe fantastisch is dat?", schrijft Pizzamonster. „Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie reacties. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt. Soms gebeuren goede dingen!" Wanneer de overhandiging gaat plaatsvinden, is nog niet bekend.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar