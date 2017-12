Hond eet fietstas leeg, baas laat briefje achter

Sandra van Damme had samen met een vriendin een wandeling gemaakt en ze verheugden zich al op de wraps die nog in de fietstas lagen te wachten. Bij terugkomst zagen ze dat de wraps al half opgegeten waren. Er zitten toch geen wilde beesten in het bos dacht ze?

Misschien ook niet heel slim om je boodschappen in een fietstas achter te laten, maar Sandra had niet verwacht dat er iets zou gebeuren in het Poelbos.

Libanese wraps

„We hadden eerst boodschappen gedaan, die zaten in onze fietstassen. We hadden onder meer Libanese wraps gekocht. Die zaten in plastic. Toen we na een paar uur terugkwamen bij de fietsen, zagen we die half opgegeten liggen. Ik dacht: wat is dit nou? Er zitten toch geen wilde beesten in het Poelbos?", vertelt ze aan PZC. ,,We dachten in eerste instantie dat het kraaien waren, die zaten in de bomen en dat zijn slimme beesten."

Excuusbriefje en biljet van 5 euro

De 'boosdoener'? Een hongerige hond. In haar fietstas vond Sandra een briefje en een biljet van vijf euro. „Excuses, mijn hond heeft zich te goed gedaan aan lekkers uit uw fietstas. Ik hoop dat u hiermee nieuwe boodschappen kunt halen."

Het briefje van 5 is genoeg voor nieuwe wraps, maar alleen een briefje was voor Sandra ook al genoeg geweest. Ze hoopt via Facebook de eigenaar van het briefje te vinden. „Er stond geen naam bij, maar als diegene zich meldt, dan krijgt hij of zij een bos bloemen", schrijft Sandra.

