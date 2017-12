Dit is nu al de leukste kerstfoto van 2017

Maak kennis met de allerschattigste kerstfoto die we je kunnen bieden. Tenminste, als je een hondenliefhebber bent. De kerstfoto van Wags To Riches Pet Services.

De foto die genomen was door de hondenservice in Mountsorrel, Leichestershire gaat nu viral. Op de foto die op Facebook rondgaat zijn zeven honden te zien in de opstelling van de oh zo bekende kerststal, inclusief 'kindeke' in de kribbe. Te schattig!

De kerstfoto die viral gaat. / Facebook Wags To Riches Pet Services

Knuffelbeest

Wags To Riches Pet Services wordt gerund door een getrouwd stel, die voor de kost honden uitlaten, knippen en in huis op de beestjes passen als dat nodig is. De kerstfoto is gebaseerd op een foto die vorig jaar geplaatst werd door de hondenservice.Toen lag er nog een knuffelbeest in de kribbe, nu is dat knuffelbeestje vervangen door een echte puppy.