Beeld: dieren Beekse Bergen smullen van kerstdiner

Feest in Blijdorp! In de Rotterdamse dierentuin is zaterdag een zeldzaam zwart neushoorntje geboren. Het geslacht is nog niet bekend.

Het is een extra bijzondere gebeurtenis omdat het pas de tweede zwarte neushoorn is die in Nederland geboren wordt. De eerste keer dat dit voorkwam, is al 57 jaar geleden. Toen was het ook Blijdorp die de neushoorn mocht verwelkomen.