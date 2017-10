iPhone redt leven tijdens moordpartij in Las Vegas

Een vrouw in Las Vegas is waarschijnlijk nog nooit zo blij geweest met een gebroken telefoonscherm, ze heeft haar leven mogelijk te danken aan haar Iphone. Tijdens de schietpartij in Las Vegas hield haar telefoon een kogel tegen.

De vrouw was aanwezig op het countryfestival toen Stephen Paddock een bloedbad aanrichtte, waarbij 59 doden en meer dan 500 gewonden vielen. Een klein geluk bij een ongeluk voor een van de bezoekers, want haar roze Iphone heeft waarschijnlijk een kogel tegengehouden, waardoor ze het verhaal nog kon na vertellen aan een taxichauffeur.

De taxichauffeur bracht haar naar huis, net nadat de schietpartij had plaatsgevonden. In de taxi vertelde de vrouw haar verhaal over de schietpartij en ze liet haar kapotte telefoon zien. De taxichauffeur maakte een foto van de telefoon en plaatste hem op Twitter.