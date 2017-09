Waarom steelt deze kat de show op Instagram?

Kat Luhu is een ware ster op Instagram. Niet omdat ze de gekste kunstjes uithaalt of superhoog kan springen. Nee, Luhu steelt de show met haar trieste blik. Nu lijkt dat niet zo leuk, maar zelfs als je niet van katten houdt, moet je haast wel naar de grote ogen van de Chinese internet-ster kijken.

Luhu heeft inmiddels ruim 135.000 volgers op Instagram. Wij zijn ook fan! Hieronder onze top 5. Welke foto is jouw favoriet?

