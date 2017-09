Vrouw laat bh tatoeëren over borstreconstructie

De 42-jarige Michelle Cole heeft een wel heel speciale manier gevonden om met haar borstreconstructie om te gaan. Nadat ze haar borsten moest laten verwijderen vanwege borstkanker, liet ze een strapless bh over haar nieuwe borsten tatoeëren. En het resultaat is prachtig!

Verjaardag

Michelle, die oorspronkelijk uit Leeds komt, is zo blij met haar tatoeage en vindt hem zo realistisch dat ze hem naar eigen zeggen regelmatig flasht als ze in de plaatselijke kroeg is. Ze nam de tattoo, die meer dan 720 pond kostte, om de vijfde verjaardag van haar borstreconstructie te vieren, zegt ze tegen Daily Mail. „Ik ben een echte flasher geworden”, lacht ze. „Op feestjes, in de kroeg… iedereen wil mijn borsten nu zien.”

„Ik dacht er al langer over na om weer een tatoeage te nemen en begon online te kijken”, legt Michelle uit. „Daar kwam ik op het idee om een borstceonstructie-tatoeage te nemen. Een permanente bh van inkt dus. Het is anders en het is een fantastische manier om mijn ‘nieuwe’ borsten te vieren, vijf jaar na de kanker.”

Gen

Michelle is moeder van drie kinderen. Ze kreeg te horen dat ze kanker had nadat er een kwaardaardige tumor was gevonden in haar rechter borst, iets wat ze zelf op een ochtend in bed ontdekte. Er werd haar ook verteld dat zij het BRCA1-gen droeg, die haar kans op eierstok- en borstkanker aanzienlijk verhoogde. Zowel haar moeder als zus overleden aan borstkanker.

„Ze zeiden dat ik meteen chemotherapie nodig had, maar ik moest er ook aan denken een borstamputatie te ondergaan als bleek dat mijn kanker voortkwam uit erfelijkheid. Mijn zus had het BRCA1-gen, dus het was heel waarschijnlijk dat ik ook drager was.”



Dat bleek inderdaad zo te zijn, dus besloot Michelle haar borsten te laten amputeren. „Ik heb een jonge dochter waar ik aan moet denken. Ik kon haar niet achterlaten zonder moeder.”

Bikinitopje

Gelukkig kwam het goed, met de prachtige tatoeage 5 jaar later als cadeautje aan haar zelf. En het brengt Michelle een hoop lol. „Tijdens mijn vakantie in Benidorm was ik topless aan het zonnen, en dachten andere vakantiegangers dat ik gewoon een bikinitopje aan had.”

Al met al gaat het Michelle vooral om het trotse gevoel dat de tatoeage haar geeft: „Het zorgt ervoor dat ik ontzettend trots ben op alles wat ik heb weten te doorstaan.”