Viral: Hoe een kinderzitje levens kan redden

Een post op Facebook van een vrouw uit de Verenigde Staten heeft heel wat ouders aan het denken gezet. Op de geplaatste foto zien we een auto die compleet total loss is met daarnaast twee kinderzitjes die nog volledig intact zijn. Veel ouders met jonge kinderen raakten hierdoor bewust van het belang van zo’n zitje. De foto is inmiddels al meer dan 100.000 keer gedeeld.

De moeder, Jenna Casado Rabberman, zei tegen ABC News dat ze met haar twee jonge zoons in de auto zat toen ze het ongeluk kreeg. Het gevolg: een volledig kapotte auto, maar gelukkig waren haar twee boys ongedeerd.

Lifesaver

Rabberman ziet zichzelf als een “relaxte ouder”, maar niet op het gebied van autostoeltjes. ,,Het voelt als een zeer eenvoudig ding dat ik kan doen om mijn kinderen veilig te houden. Ik zou het mezelf natuurlijk nooit vergeven als er iets zou gebeuren met mijn kinderen omdat ik niet zoiets simpels deed om ze te beschermen.”

Door haar actieve houding zijn inmiddels veel meer ouders met jonge kinderen op de hoogte van de lifesaver die een goed autostoeltje kan zijn.