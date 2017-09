Spieken 2.0: student maakt gebruik van foutje docent

Wie heeft zich er in zijn school- of studiecarrière niet een keertje schuldig aan gemaakt: spieken. Studenten in het Amerikaanse Maryland mochten van hun docent een ‘studietool’ gebruiken en een van hen maakte daar op geniale wijze gebruik van.



De studenten van Reb Beatty die Financial Accounting van het Anne Arundel Community College mochten - zoals alle studenten in de jaren daarvoor - tijdens het eerste tentamen van hun semester notities meenemen. Op een klein kaartje van ‘3 bij 5’, vertelde Beatty.

3x5

Helaas was Beatty niet helemaal exact geweest, hij was namelijk vergeten te melden dat het om 3x5 inch ging. Een van zijn studenten had goed opgelet en besloot hier slim gebruik van te maken. Hij vulde de 3x5 op zijn eigen manier in.

Elijah Bowen, de student in kwestie, kwam op de dag van de test binnen met een uit de kluiten gewassen notitiekaart. Namelijk eentje van 3x5 feet, ongeveer 1 bij 1,5 meter dus. Bowen had ook nog even bedacht om er eentje van 3 bij 5 meter mee te nemen, maar grapte dat deze niet door de deur zou kunnen.

Zijn docent gaf Elijah toestemming om zijn notities op groot formaat te mogen gebruiken, omdat hij bedacht dat hij inderdaad vergeten was de ‘inch’ te benoemen. Hij kon de brutaliteit en intelligentie van zijn student wel waarderen.

Elijah was verbijsterd dat hij de notities in deze vorm daadwerkelijk mocht gebruiken. En met resultaat: hij behaalde een score van 140 op 150 op de test. Beatty gunt het hem van harte: ,,well played."