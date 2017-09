Orgaandonaties van jong meisje zorgen voor record

Orgaandonoren kunnen levens redden. Het wel heel bijzondere bewijs is een 13-jarig meisje uit Engeland, die in 2012 overleed aan een herseninfarct. Haar organen redden in de afgelopen periode in totaal acht mensen, een prachtig verhaal in de wereld van het orgaandonorschap.

Onder de acht gelukkigen bevonden zich vijf kinderen. Zij kunnen dankzij Jemima Layzell weer verder kunnen met hun nog jonge levens. Vanaf haar dood in 2012 doneerde Jemima onder meer haar gezonde hart, longen, nieren en lever. De ouders van het gestorven Engelse meisje gaven aan dat „ze erg trots zou zijn geweest op haar nalatenschap.” Ze omschreven haar dochter als een slim en creatief meisje.

De NHS Blood and Transplant (NHSBT), een organisatieonderdeel van het Britse Department of Health, gaf aan dat er nooit eerder een donor is geweest die zoveel mensen heeft geholpen. Normaal gesproken resulteert een gemiddelde orgaandonatie in zo’n 2,6 transplantaties, de speciale donatie van Jemima zit daar dus ruim boven.

Een voorbeeld voor anderen

Het verhaal van Jemima is triest, maar heeft dus ook een mooie kant. Nadat ze instortte tijdens de voorbereiding van haar moeders verjaardag, overleed ze enkele dagen later in een ziekenhuis in de Engelse stad Bristol. Een ontzettend tragisch verhaal, maar haar nalatenschap maakt van het jonge meisje een ware heldin. Een voorbeeld voor vele anderen.

De ouders van Jemima, Sophy en Harvey Layzell, spraken een aantal weken voor haar dood met haar over orgaandonorschap. Nadat een kennis overleed tijdens een fataal auto-ongeluk kwam het onderwerp ter sprake. Hoewel Jemima er nooit eerder van had gehoord en het een spannend idee vond, zag ze volgens haar ouders wel het belang in. De beslissing om de organen van hun overleden dochter te doneren was niet makkelijk voor Sophy en Harvey Layzell. ,,Maar ‘nee’ zeggen tegen orgaandonorschap zou de kans op leven van acht mensen enorm beïnvloeden”, zo vertelde de moeder aan de BBC.

Inmiddels zetten beide ouders zich in voor orgaandonorschap en onderstrepen ze het belang van het bespreekbaar maken van het onderwerp binnen families. ,,Het instinct van iedere ouder is om ‘nee’ te zeggen, omdat we onze kinderen vooral willen beschermen. Maar zonder de voorkennis die wij hadden van Jemima’s wens, hadden we nooit ‘ja’ kunnen zeggen.” De organen van Jemima Layzell uit het Engelse Somerset zorgen er nu voor dat acht verschillende mensen weer kunnen dromen. Een mooiere erfenis is er bijna niet.

Het speciale fonds dat de familie Layzell opzette om geld op te halen voor orgaandonorschap vind je hier.