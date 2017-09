Nederlandse agent doet prachtig huwelijksaanzoek

De twee vliegen elkaar vervolgens snikkend in de armen. Het publiek dat zich om het koppel verzameld heeft geeft luid applaus en gejoel wanneer het mooie moment zich ontvouwt.

De agent komt met zijn kinderen en twee collega's op paarden tevoorschijn. De twee paardrijders hebben in de video een spandoek vast, waarop de zo belangrijke vraag staat: „Lieve Mariska, wil je met me trouwen?"

Politieagent Jeroen heeft zijn verloofde op de veiligheidsmarkt Heusden op een bijzonder romantische manier een huwelijksaanzoek gedaan. Voor de man was alleen op de knieën gaan duidelijk niet genoeg en moest er ook bijpassende muziek en een groep paarden aan te pas komen.

