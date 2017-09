Moeder neushoornbaby Wiesje verjaagt pottenkijkers

De vier weken oude neushoornbaby Wies uit Burger's Zoo mocht vrijdagmorgen voor het eerst naar buiten. Het tafereel trok natuurlijk de aandacht van de andere dieren op de Safari, maar van die aandacht was moeder Izala minder gediend. In een video van de eerste stappen van Wies is te zien hoe haar tweeduizend kilo zware moeder de te nieuwsgierige mededierentuinbewoners vakkundig verjaagt.

Hoe vaak de dierentuin inmiddels al jonge neushoorns heeft geïntroduceerd op de weide van het park, het blijft altijd spannend of de andere dieren het beestje wel accepteren, schrijf het dierenpark in een persbericht. ,,En of de moeder met het jong wel de vlakte op willen."

Dat bleek in dit geval geen probleem; Wies en Izala dartelden na een introductie met de andere dieren vrolijk door de weide. De introductie was volgens het dierenpark dan ook zorgvuldig opgebouwd. Al na een paar dagen na de geboorte mocht Wies al naar buiten, maar bleef ze toen wel op het pleintje grenzend aan de neushoornstal. Snel daarna volgde een tweede stap, namelijk de kennismaking met het grote buitenverblijf achter de schermen en daarna de kennismaking met de andere neushoorns. Met haar vader maakt het kleine vrouwtje pas over enkele maanden kennis. Tot die tijd blijft de volwassen man in het buitenverblijf achter de schermen. Net als in de natuur leidt een neushoornman hoofdzakelijk een solitair bestaan.

Plan van aanpak op D-Day

Vroeg in de ochtend legden dierverzorgers op de vaste neushoornvoerplaats op de vlakte balen hooi klaar. Waarna ze de neushoorngroep, met Wies in hun midden, naar buiten lieten. Min of meer tegelijkertijd lieten de andere dierverzorgers de giraffen, zebra’s en antilopen de vlakte op die vanaf de overzijde richting de neushoorns kwamen.