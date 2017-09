Miljoenenjachtwinnaar deelt prijs met ouders

Een huis kopen, een wereldreis maken of je studieschuld afbetalen, we kunnen allemaal wel een mooie bestemming bedenken voor áls we ooit eens heel veel geld winnen. In Miljoenenjacht won Arno Rhemrev gisteren een flinke geldprijs. Die houdt hij niet zelf: hij deelt de prijs met zijn ouders zodat ze éindelijk met pensioen kunnen.

Arno mocht gisteravond 623.000 euro mee naar huis nemen. De Rotterdammer neemt dat niet alleen mee naar zijn eigen huis: hij wil een deel aan zijn ouders schenken. „Ze willen met pensioen”, zegt Arno tegen presentatrice Linda de Mol. „Ze hebben al 45 jaar een eigen winkel en zijn bijna aan het einde van hun… Ik denk dat ik hen hiermee ook kan helpen.”

Emotioneel

De man is flink tevreden met het bedrag. Er hoefde nog maar één koffer open waarmee hij kans maakte op een nog grotere prijs. Dat deed hij niet, „het is goed zo”, zei hij. Linda en Arno besloten daarna de ouders van Arno blij te maken met het goede nieuws. „Fantastisch zeg. Ik ben er helemaal stil van”, reageerde ze. De ouders van Arno zijn in 1972 een sieradenwinkel begonnen. Nu ze 69 en 65 zijn loopt dat toch op zijn eind.

„Ik ben best wel nuchter én emotioneel als persoon”, vertelt Arno maandag tegen RTL Nieuws. „Zo zijn we ook opgevoed, onze ouders hebben alles voor ons gedaan. Mijn broertje, zusje en ik zijn ons daar heel bewust van, we helpen elkaar altijd. Natuurlijk hebben we net als in ieder gezin wel eens woorden, maar we zijn altijd respectvol naar elkaar.”