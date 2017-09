Lieke Martens verrast door Rafael van der Vaart

Het houdt maar niet op voor Lieke Martens. Zo stond ze onlangs nog naast voetballer Cristiano Ronaldo op het podium in Monaco om de prijs voor beste voetbalster van Europa in ontvangst te nemen. Vrijdagavond zat de speelster aan tafel bij RTL Late Night waar ze opnieuw te maken kreeg met een van haar idolen.

Martens zat aan tafel bij Humberto Tan om te praten over de grote doorbraak in haar carrière. De vierentwintigjarige Limburgse tekende namelijk, na een fantastisch EK, een contract bij topclub Barcelona. Martens gaat daar 200.000 euro per jaar verdienen, iets minder dan teamgenoot Lionel Messi die dit bedrag na drie dagen al mag opstrijken.

Ajaxfan

De speelster geeft aan dat ze in het buitenland graag keek naar Ronaldinho en binnen de grenzen van ons koude kikkerlandje onder de indruk was van Rafael van der Vaart. „Ik was Ajaxfan, hij had een goede techniek, ik was altijd fan van spelers met een goede techniek”.

Verrassing

De speelster moet ontkennend antwoorden als de presentator vraagt of ze Van der Vaart weleens heeft ontmoet. Ze kan haar geluk niet op als blijkt dat Tan een verrassing voor haar in petto heeft in de vorm van een voor haar opgenomen videoboodschap van niemand minder dan van der Vaart.

De oud-Ajacied vertelt Lieke enorm van haar genoten te hebben, maar zegt het wel jammer te vinden dat ze binnenkort niet in het wit te bewonderen zal zijn. „Maar goed, niet iedereen is perfect”, aldus van der Vaart.