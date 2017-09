Kermit de bierdrinkende, groene stuntman

Altijd al benieuwd geweest wat Kermit de Kikker doet als hij niet aan het werk is? Dan geniet hij volop van het leven!



Fotograaf Mitchel Wu is groot fan van de groene kikker en laat op Instagram zien wat Kermit zoal doet. De ene keer is hij een ware stuntman, de volgende dag danst hij in de regen, daarna krijgt hij geen genoeg van zijn favoriete boek.



En ja, Kermit is gek op bier. Proost!

Top 5

Onze top 5 zie je hieronder.

Kermit de stuntman

Kermit de stapvriend

Kermit op de wip

Kermit de boekenwurm

Dansend in de regen

