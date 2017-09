Fout geparkeerd en een felicitatie als bon

Politieagenten in de Brabantse gemeente Rucphen (nabij Roosendaal) hebben een wel heel speciale bekeuring op een foutgeparkeerd Volkswagenbusje geplakt. De bestuurder verdiende eigenlijk een boete, maar toen de agenten een bordje zagen met ‘Just married’ besloten ze het anders aan te pakken.

“Het busje stond op een wat vreemde plaats, namelijk in de bocht, geparkeerd in het bos en verder was er niemand te bekennen in de buurt”, schrijft de politie Roosendaal zaterdag op Facebook. Het stel bleek iets verderop trouwfoto’s te maken.

Oldskool

Maar aangezien boetes tegenwoordig digitaal worden afgehandeld, had de politie geen bonnenboekje bij zich om hun plannetje uit te voeren. Althans…. “Een andere collega hing met haar neus ondersteboven in haar tas en haalde daar een, ja ze bestaan nog, oud bonnenboekje tevoorschijn!”, aldus de politie.

De agenten bedachten zich geen moment en krabbelde een welgemeende felicitatie op het papier. “Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Groetjes, de politie”.

Geweldig

Toen de collega's na diverse meldingen weer op het politiebureau aankwamen, was er ondertussen al een foto getweet met daaronder de tekst: "Jullie zijn geweldig!"

Niet alleen het pasgetrouwde stel kan de ‘bekeuring’ waarderen. Op sociale media uiten veel mensen lof voor de agenten. “Ja, zo kan het inderdaad ook. Wat een super reactie van beide kanten”, aldus een gebruiker.

Toch blijft de politie zelf bescheiden. “Fijn dat deze kleine dingen gewaardeerd worden door de burger!”, aldus de agenten.