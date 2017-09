Eerste opvanghuis voor opblaasbare artikelen geopend

Erg zielig natuurlijk, al die eigenaarloze speelkameraden. Hotels.com wierp zich daarom op als ware 'wereldverbeteraar' en opent vandaag de deuren van 's werelds allereerste opvanghuis voor opblaasbare artikelen. Achtergelaten opblaasbare pauwen, palmbomen en paarden kunnen zo in zwembaden blijven spelen en krijgen de kans om een nieuw thuis te vinden.

Uit onderzoek van Hotels.com blijkt dat 88% van de Nederlandse vakantievierders tussen de 18 en 35 jaar voor de vakantie een opblaasbaar artikel aanschaft. Tof natuurlijk zo’n opblaasbaar maatje, maar deze vriendschap blijkt vaak niet voor eeuwig. Net als die zomerse vakantieliefde dumpen de meeste van ons hun opblaasbare zwembadartikel 'gewoon' voor het einde van de zomer. Meer dan de helft van de Nederlanders laat het achter bij hotel, camping of huisje. Het is daarmee het artikel dat het meest wordt achtergelaten op vakantie.

