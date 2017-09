Boerinnen worden in het zonnetje gezet

Het is de tweede zaterdag van september en dat betekent dat het de Dag van de Boerin is. Vandaag worden alle Nederlandse boerinnen in het zonnetje gezet. De Dag van de Boerin wordt voor de vijfde keer gehouden.

Kaartjes en verwenpakketten

Op deze dag geven de boerinnen elkaar complimenten en zetten ze elkaar even in de schijnwerpers. Het begon met ansichtkaartjes, maar inmiddels sturen de boerinnen elkaar verwenpakketten. Op Twitter showen de boerinnen elkaar de pakketten die ze hebben binnengekregen.

De dag is vijf jaar geleden bedacht door Gerda Briene, pluimveehoudster uit het Overijsselse Wierden. Het begon allemaal met een simpele tweet van haar. Ze verstuurde op Twitter een bericht met de stelling: dit is de Dag van de Boerin. Haar tweet werd direct opgepikt door de toenmalige staatssecretaris Sharon Dijksma en een aantal Kamerleden.

'Wees trots op jezelf'

„Een boerin is eigenlijk een koorddanser die tegelijkertijd aan het jongleren is. Er komen steeds meer ballen bij die in de lucht moeten worden gehouden... Het werk is nooit af”, vertelt Gerda tegen Boerenleven. Met deze dag wil Gerda duidelijk maken dat boerinnen ertoe doen. „Je bent belangrijk, wees trots op jezelf want daar is alle reden voor.”

Gerda hoopt dat de buitenwereld de Dag van de Boerin ook oppakt, door bijvoorbeeld de agrarische industrie, de zuivelcoöperaties, veevoederbedrijven en de vleesverwerkers. Maar ook door de supermarkten. „Wij zorgen ervoor dat de schappen vol liggen met melk, appels en vlees. Allemaal producten van topkwaliteit. De inzet van de boerin is onontbeerlijk.”