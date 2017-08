Snoopy en Woodstock vliegen met je mee

Ga je de komende week met het vliegtuig op reis, maar zie je ontzettend op tegen die doorgaans zo saaie vlucht? Wellicht heb je dan wat aan kunstenaar Stephen Palladino. Om de reis wat aangenamer te laten verlopen, besloot de man uit New York zich met een stift uit te leven op vliegtuigraampjes. En dat levert grappige cartoons op. Zo vliegen Snoopy en Woodstock maar wat graag mee.

Misschien krijg je door onderstaande Instagramfoto’s ook wel inspiratie om je eigen vliegtuigraampje te versieren. Maar of de stewards en stewardessen het kunnen waarderen? Wij genieten in elk geval wel van deze kunstenaar:

Voor Metro Good vibes zijn we altijd op zoek naar positieve verhalen die ons een glimlach bezorgen. Heb jij zo’n verhaal? Mail dan naar eindredactie@metronieuws.nl of stuur ons een persoonlijk bericht via deze Facebookpagina. Misschien nemen we dan binnenkort contact met je op!