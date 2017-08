Pizza bezorgen in de trein? Deze koerier doet het!

Wat doe je als je honger hebt, maar voorlopig nog wel even in de trein zit? Dan bestel je met je vrienden een pizza en gok je erop dat de bezorger onderweg precies op het juiste moment klaarstaat.

De jongen in onderstaand filmpje deed het en met succes. Terwijl zijn vrienden druk op de ramen kloppen om de koerier te laten weten dat zij de pizza hebben besteld, duikt de jongen snel naar buiten. In minder dan een halve minuut lukt het hem om weer binnen te staan, mét de twee bestelde pizza’s.

Het filmpje was maandagavond al 2,5 miljoen keer bekeken op de Facebookpagina van nieuws- en entertainmentsite LADbible.com. Ruim 11.000 mensen hadden toen ook al gereageerd op de opmerkelijke video.

Alhoewel niet iedereen de actie van de jongen kan waarderen, is het gros van de reacties positief. „Dit moeten we snel ook een keer proberen”, is een veelgehoorde opmerking. En dan maar hopen dat de timing precies goed is!

