Man bouwt twee jaar lang aan droomvilla voor honden

Honden zijn voor de meeste mensen één van hun beste vrienden. En voor je beste vrienden heb je een hoop over. Dus, dacht Aaron Franks, mijn honden verdienen een droomhuis. Twee jaar lang kluste Aaron de boel bij elkaar om een droomvilla te bouwen voor zijn pitbulls Tessa, Bruno, Coupe, and Mia.

Een hoop tijd spendeerde Aaron aan de megavilla voor zijn honden. Het hondenhok heeft onder andere plekken om te lounchen, een eetkamer, een luierkamer én een zwembad. Om het af te maken is er ook nog een tuin met een waterbak en zijn er talloze kussens waarop de honden even kunnen relaxen.

Liefde

„Mijn liefde voor honden heeft me geïnspireerd”, laat Aaron weten aan Metro UK. „Na alles wat ze voor mij hebben gedaan, had ik gevoel dat ik iets speciaals terug wilde doen voor ze.” En speciaal is het wel te noemen. Het hondenhuis staat op de veranda van zijn huis. Wanneer de honden hun villa verlaten, kunnen ze zo naar binnen in Aarons huis.

Geen plan

Een kleine rondleiding? De eerste brug leidt naar binnen, waar de honden kunnen zitten of uit de ronde raampjes kunnen kijken. Het trappenhuis erachter leidt naar de begane grond, waar het zwembad is. „Mijn honden zijn gek op het huis. De jonge honden springen rond van enthousiasme, de oudere honden chillen.”

Aaron heeft nog nooit eerder iets gebouwd. „Ik heb het gewoon gedaan. Geen plan, alleen een visie. Het was niet moeilijk, maar door financiële omstandigheden duurde het wel twee jaar om te bouwen” Elke maand bouwt hij er een stukje bij. Met blije honden als resultaat.