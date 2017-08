Lief: jongen met downsyndroom gaat los op Houston

Hard mee blèren met de radio terwijl je in de auto zit, we doen het allemaal weleens. Maar van de overgave die een 9-jarige jongen laat zien bij het meezingen met Whitney Houston, kan iedereen nog wel wat leren.

Dane Miller maakt een ritje met zijn vader, als het nummer 'I Have Nothing' van zangeres Whitney Houston voorbijkomt. Vol passie en overtuiging zingt de jongen mee met de zangeres. Het prachtige optreden wordt gefilmd en zijn tante Jeanne Miller besluit daarop om de video te delen.

„Is deze jongen niet het liefste wat je ooit hebt gezien? Hij houdt van zingen, Whitney zou trots zijn", schrijft Jeanne in het bijschrift.

Viral

Een aantal uur na het plaatsen van de video is de jongen uit Texas ineens een wereldwijde internetsensatie, maar liefst 21 miljoen mensen hebben de video tot nu toe bekeken op Facebook.

„Hij is zo vrolijk" vertelt zijn tante tegen ABC News. Als hij muziek hoort, dan blijft het hem bij." Zijn moeder laat weten positief verrast te zijn met aandacht. „Het is gek, opwindend en stressvol tegelijkertijd, want mijn telefoon gaat de hele dag af. Ik lees dan het commentaar en het is zo lief!"

Wat de jongen zelf van de video vindt? „HIj is erg trots! Hij moet erom lachen en giechelen", laat zijn tante weten. Wil je meer horen van Dane? Check dan zijn eigen YouTubekanaal 'Amazing Dane'.