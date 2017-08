Op Valentijnsdag trouwen in poptempel Paradiso

Normaal gesproken kun je er je muziekhelden zien, van indiegiganten Franz Ferdinand tot de Brabantse nachtegaal Guus Meeuwis. Maar komend jaar kun je op Valentijnsdag voor één dag ook trouwen in poptempel Paradiso.

Het poppodium bestaat in 2018 vijftig jaar, en ter ere daarvan mogen tien stellen elkaar het jawoord geven. Dat is helemaal niet zo'n gekke locatie, want voor Paradiso een poppodium werd, was het al een kerk waar bruiloften de normaalste zaak van de wereld waren.

Eén groot feest

Op 14 februari 2018 kan dat dus weer. Tussen 10.00 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds kunnen de stellen trouwen. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam voltrekt de ceremonie. Vanaf 22.00 uur vieren alle stellen één groot feest met hun vrienden en familie in Paradiso.

Wie daar interesse in heeft, moet een brief naar Paradiso sturen. Uit alle inzendingen worden tien stellen geselecteerd, op basis van hun motivatiebrief. De kosten zijn een goede 160 euro, en je mag niet meer dan 250 gasten uitnodigen.