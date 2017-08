Honden bezorgen baasjes een onvergetelijke trouwdag

Wat doe je als je zielsveel van je partner houdt, maar ook van je twee honden? Dan zorg je dat je huwelijksdag er een wordt om – zowel voor mens als dier – nooit te vergeten.

Als de beste getuigen die je kunt wensen, weken alaska-malamutes Phil en Niko afgelopen week op de grote dag zo min mogelijk van de zijde van het bruidspaar. En misschien stalen zij stiekem nog wel meer de show dan hun baasjes.

Via het Instagramaccount @lifewithmalamutes kunnen we meegenieten van de bijzondere bruiloft.

Welke foto vind jij het schattigst?

