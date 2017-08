Deze kunstenaar tovert met make-up

Denk jij te kunnen toveren met make-up? De Canadese Mimi Choi kan het echt. Met haar kunsten verblijdt de make-upartiest inmiddels ruim 322.000 volgers.

Toen Mimi eens iets speciaals met make-up wilde doen voor Halloween, bleek ze een natuurtalent te zijn. „Ik had nog nooit gekke make-up uitgeprobeerd, pakte mijn zwarte en witte eyeliner en probeerde maar wat”, zegt ze tegen online magazine Bored Panda.

Optische illusies

Haar Instagramvolgers krijgen maar geen genoeg van de vele optische illusies die Mimi creëert. Onze persoonlijke toppers zie je hieronder, maar op haar account vind je nog veel meer moois.

